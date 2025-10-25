Петросян — о прокате КП на 1-м этапе Гран-при России: промежутками получала удовольствие

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.
После первого дня соревнований Петросян стала лидером, набрав за исполненный прокат 75,89 балла.
«Здесь я была чуточку поувереннее, чем на контрольных прокатах. Там я была более уставшей. Здесь я промежутками получала удовольствие, но дальше надо было переключаться на холодную голову, а потом опять стараться наслаждаться», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.
