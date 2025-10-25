Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Верх эстетики». Медведева и Траньков восхитились прокатом новой ученицы Тутберидзе

«Верх эстетики». Медведева и Траньков восхитились прокатом новой ученицы Тутберидзе
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков и серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева восхитились выступлением ученицы Этери Тутберидзе Дины Хуснутдиновой в короткой программе на первом этапе Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

Траньков. Она меня прямо покорила. Я её первый раз увидел на взрослом уровне. Какие руки красивые, ноги, прыжки… Во вращения я вообще влюбился.

Медведева. Обычно говорят, что либо фигурист прыгает, либо он компонентный. Вместе редко бывает. А тут всё вместе сошлось. Отметим, что её тройной аксель — это единственная попытка среди всех за сегодня. Вращения супер. В целом она верх эстетики», — сказали Траньков и Медведева в эфире Первого канала.

