«Верх эстетики». Медведева и Траньков восхитились прокатом новой ученицы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков и серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева восхитились выступлением ученицы Этери Тутберидзе Дины Хуснутдиновой в короткой программе на первом этапе Гран-при России.

Траньков. Она меня прямо покорила. Я её первый раз увидел на взрослом уровне. Какие руки красивые, ноги, прыжки… Во вращения я вообще влюбился.

Медведева. Обычно говорят, что либо фигурист прыгает, либо он компонентный. Вместе редко бывает. А тут всё вместе сошлось. Отметим, что её тройной аксель — это единственная попытка среди всех за сегодня. Вращения супер. В целом она верх эстетики», — сказали Траньков и Медведева в эфире Первого канала.