Аделия Петросян заявила, что планирует исполнять четверные прыжки в произвольной программе

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, что планирует исполнять четверные прыжки в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.
Петросян выиграла на этапе короткую программу, став лидером после первого дня соревнований.
«Завтра на тренировке будем решать, какой конкретно будет контент. Я надеюсь, он будет такой, какой заявлен. Сегодня на тренировке четверной тулуп получался. Надеюсь, завтра будет ещё больше получаться», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.
- 25 октября 2025
