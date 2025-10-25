Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание

Петросян — о прокате короткой программы в Магнитогорске: достаточно неплохо
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян оценила свой прокат короткой программы на первом этапе серии Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Петросян стала лидером соревнований, набрав 75,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

«Прокат был достаточно неплохим, немножко не получилась дорожка, но в целом было неплохо. Сильно повело.

Реакция публики? Здорово! Обычно ближе к концу начинают аплодировать, когда слышен чёткий ритм, а в начале музыка более плавная. Аплодисменты не могли не радовать.

Программа выходит за рамки спорта? Не возьму на себя такую ответственность — говорить, что это искусство. Просто красивая композиция, постановка удачная, — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

