Петросян оценила ролик Первого канала, созданный с помощью искусственного интеллекта
Российская фигуристка Аделия Петросян оценила опубликованный Первым каналом анонс первого этапа Гран-при России в Магнитогорске. Ролик был создан с применением искусственного интеллекта и вызвал критику со стороны болельщиков в связи с тем, что многие фигуристы не были похожи на самих себя.
«Ролик Первого канала с искусственным интеллектом? Я достаточно похожей получилась. А Марка Кондратюка спрашивали? Вот спросите. Мне больше нравится читать комментарии людей под такими видео», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
После короткой программы на турнире Петросян является лидером соревнований, она набрала 75,89 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60
