Петросян оценила ролик Первого канала, созданный с помощью искусственного интеллекта

Российская фигуристка Аделия Петросян оценила опубликованный Первым каналом анонс первого этапа Гран-при России в Магнитогорске. Ролик был создан с применением искусственного интеллекта и вызвал критику со стороны болельщиков в связи с тем, что многие фигуристы не были похожи на самих себя.

«Ролик Первого канала с искусственным интеллектом? Я достаточно похожей получилась. А Марка Кондратюка спрашивали? Вот спросите. Мне больше нравится читать комментарии людей под такими видео», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы на турнире Петросян является лидером соревнований, она набрала 75,89 балла.