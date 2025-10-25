Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание

Петросян — о восстановлении после травмы: долечилась и стараюсь улучшаться

Петросян — о восстановлении после травмы: долечилась и стараюсь улучшаться
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, как у неё прошёл период восстановления после отборочного на Олимпиаду-2026 турнира в Пекине, который она выиграла. Таким образом Петросян завоевала именную путёвку на Игры.

«Как провела время после Пекина? Отдохнула за два старта — отборочный турнир и контрольные прокаты. Восстановилась, долечилась, начала работу над восстановлением элементов.

Потихоньку, маленькими шажочками пытаюсь улучшаться. Как отдыхала? Выходной и поехали. Катание становится уверенным? Наверное, — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

