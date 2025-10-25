Аделия Петросян поздравила американку Гленн с победой на этапе Гран-при ISU в Китае

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян высказалась о победе американской фигуристки Эмбер Гленн на втором этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай).

«Поздравляю Эмбер Гленн, которая победила, очень рада за неё. Смотрю, слежу, думаю, как лучше преподнести свои программы. Мотивирует ли это работать дальше? Не скажу. Смотрю, как дальше строить рабочий процесс, какие у себя ошибки можно исправить», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при ISU, 2-й этап. Женщины. Итоговые результаты

1. Эмбер Гленн (США) – 214,78.

2. Алиса Лью (США) – 212,07.

3. Ринка Ватанабэ (Япония) – 198,63.