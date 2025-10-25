Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание

«Последнее слово за федерацией». Фролова объяснила, как попала на Гран-при в Магнитогорск

Аудио-версия:
20-летняя российская фигуристка Анна Фролова поделилась эмоциями от своего проката короткой программы на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Фролова получила от судей 72,74 балла и идёт второй.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

«По самочувствию сегодня в прокате было не очень, было тяжело, сложно, была определённая борьба. Старалась сделать всё, что в моих силах, чтобы это было не видно. Могу поручиться, что буду над этим работать, чтобы этого не происходило.

На тренировках программа исполнялась тысячи раз со всеми возможными вариациями, в том числе каскадами даже во второй половине. Здесь состояние чуть подсевшее, может, акклиматизация сказывается. Не сильно вышло получить удовольствие от своего проката.

Я бы себе не простила, если позволила бы после такой подготовки присесть на каком-то элементе.

Почему третий раз приезжаю в Магнитогорск? Третий сезон подряд мне удобнее съездить на первый и третий этапы Гран-при. Была рада, что первым этапом стал Магнитогорск, буду выступать третий раз. Последнее слово всегда за федерацией, это своего рода небольшой рандом: ты можешь получить этапы, которые хотел бы, а можешь получить другие. Очень благодарна, что прислушались к моим пожеланиям», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

