Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание

«На причёску и макияж ушло полтора часа». Гущина — о создании образа к короткой программе

«На причёску и макияж ушло полтора часа». Гущина — о создании образа к короткой программе
Аудио-версия:
Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, а также рассказала о новом для неё образе.

После короткой программы на турнире Гущина занимает третье место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

«Всё получилось, на сегодняшний момент прокатом довольна, есть куда улучшаться. Сегодня было лучше, чем на мемориале Панина, поувереннее.

Короткую программу поставил Артём Федорченко, это новый образ для меня. Образ танцевальный, необычный. Вначале были сложности с передачей образа, сейчас всё намного лучше.

Сколько ушло времени на создание образа? Причёска и макияж – на это ушло полтора часа. До сих пор не получается делать «волну» быстро, но с макияжем быстро справилась.

Отличается ли рацион на соревнованиях от того, что спортсмены едят в обычной жизни? Просто ем меньше, потому что волнуюсь, из-за стресса не всегда хочется есть.

Что может вывести из себя? Если макияж не получается (улыбается). Что может поднять настроение? Близкие всегда помогают, просто провести несколько минут рядом, и уже легче, радостнее становится», – передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

