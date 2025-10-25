Японец Сюн Сато выиграл этап Гран-при в Китае, Грассль — второй, Шайдоров — третий

Японский фигурист Сюн Сато стал победителем второго этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Китае. Он набрал за два выступления 278,12 балла.
Второе место занял итальянский спортсмен Даниэль Грассль, получивший от судей за два проката 269,43 балла. Бронзовую медаль завоевал представитель Казахстана, серебряный призёр чемпионата мира — 2025 Михаил Шайдоров, чей результат составил 262,67 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Китае. Мужчины. Итоговые результаты
1. Сюн Сато (Япония) – 278,12.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 269,43.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 262,67.
4. Томоки Хиватаси (США) – 245,71.
5. Боян Цзинь (Китай) – 232,81.
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 222,64.
7. Джейкоб Санчес (США) – 221,21.
8. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 217,53.
9. Сота Ямамото (Япония) – 211,67.
10. Денис Васильев (Латвия) – 204,51.
