Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Японец Сюн Сато выиграл этап Гран-при в Китае, Грассль — второй, Шайдоров — третий

Японец Сюн Сато выиграл этап Гран-при в Китае, Грассль — второй, Шайдоров — третий
Японский фигурист Сюн Сато стал победителем второго этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Китае. Он набрал за два выступления 278,12 балла.

Второе место занял итальянский спортсмен Даниэль Грассль, получивший от судей за два проката 269,43 балла. Бронзовую медаль завоевал представитель Казахстана, серебряный призёр чемпионата мира — 2025 Михаил Шайдоров, чей результат составил 262,67 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
25 октября 2025, суббота. 13:40 МСК
Окончено
1
Сюн Сато
Япония
278.12
2
Даниэль Грассль
Италия
269.43
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
262.67

Фигурное катание. Этап Гран-при в Китае. Мужчины. Итоговые результаты

1. Сюн Сато (Япония) – 278,12.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 269,43.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 262,67.
4. Томоки Хиватаси (США) – 245,71.
5. Боян Цзинь (Китай) – 232,81.
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 222,64.
7. Джейкоб Санчес (США) – 221,21.
8. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 217,53.
9. Сота Ямамото (Япония) – 211,67.
10. Денис Васильев (Латвия) – 204,51.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

