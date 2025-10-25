Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Поработаем». Петросян прокомментировала свою ошибку в КП

«Поработаем». Петросян прокомментировала свою ошибку в КП
Комментарии

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала свой прокат короткой программы на первом этапе серии Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Петросян стала лидером соревнований, набрав 75,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

«Я в дорожке раза три-четыре попадала в след. Но на твизлле я ещё плечами себя закрутила не в ту сторону. Поэтому получилась дурацкая ошибка, поработаем», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026. Второе место после первого дня соревнований заняла Анна Фролова, набравшая 72,74 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина с результатом 70,60.

