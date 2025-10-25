«Поработаем». Петросян прокомментировала свою ошибку в КП
Поделиться
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала свой прокат короткой программы на первом этапе серии Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Петросян стала лидером соревнований, набрав 75,89 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60
«Я в дорожке раза три-четыре попадала в след. Но на твизлле я ещё плечами себя закрутила не в ту сторону. Поэтому получилась дурацкая ошибка, поработаем», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026. Второе место после первого дня соревнований заняла Анна Фролова, набравшая 72,74 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина с результатом 70,60.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
16:18
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
15:12
-
15:06
-
15:01
-
15:01
-
14:56
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:23
-
13:25
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:18
-
11:05
-
10:18
-
09:45
-
09:21
-
00:00
- 24 октября 2025
-
21:26
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
19:50
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
18:35
-
18:27
-
18:13