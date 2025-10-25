Петросян рассказала, под каким номером ей больше нравится выходить на соревнования

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян назвала номер, под которым она любит выходить на соревнования.

«Люблю первый—второй—третий стартовые номера, чтобы ноги не забывали, как прыгать. Люблю больше шестиминутной разминки именно полторы минуты перед моим прокатом, когда объявляют оценки другого спортсмена. Мне нужно очень много прыгать до проката, поэтому стараюсь в эти полторы минуты прыгать больше, чем другие спортсмены», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Ранее ученица Этери Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026 (75,89). Второе место после первого дня соревнований заняла Анна Фролова, набравшая 72,74 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина (70,60).