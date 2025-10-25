Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России, Кондратюк — третий

Угожаев выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России, Кондратюк — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла.

Второе место после короткой программы занимает Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 87,45 балла. Тройку лидеров после первого дня соревнований замыкает чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк (87,36).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Мужчины. Короткая программа

1. Николай Угожаев — 95,69.
2. Григорий Фёдоров — 87,45.
3. Марк Кондратюк — 87,36.
4. Артём Ковалёв — 86,51.
5. Роман Савосин — 84,66.
6. Артур Даниелян — 82,25.
7. Семён Соловьёв — 69,68.
8. Игорь Ефимчук — 69,14.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла короткую программу на 1-м этапе Гран-при России, Фролова — вторая
Материалы по теме
Угожаев лидирует после первого дня в Магнитогорске! Кондратюк с ошибками — третий. LIVE
Live
Угожаев лидирует после первого дня в Магнитогорске! Кондратюк с ошибками — третий. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android