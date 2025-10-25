Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Угожаев выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России, Кондратюк — третий

Фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла.

Второе место после короткой программы занимает Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 87,45 балла. Тройку лидеров после первого дня соревнований замыкает чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк (87,36).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Мужчины. Короткая программа

1. Николай Угожаев — 95,69.

2. Григорий Фёдоров — 87,45.

3. Марк Кондратюк — 87,36.

4. Артём Ковалёв — 86,51.

5. Роман Савосин — 84,66.

6. Артур Даниелян — 82,25.

7. Семён Соловьёв — 69,68.

8. Игорь Ефимчук — 69,14.