Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Николай Угожаев рассказал, какой контент планирует делать в произвольной программе

Николай Угожаев рассказал, какой контент планирует делать в произвольной программе
Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, какой контент планирует исполнять в произвольной программе после триумфа в короткой на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

«Буду удивлять чистым прокатом, техническим контентом, хорошей программой. Ничего менять по сравнению с контрольными прокатами не буду. Планирую [исполнить] четыре четверных прыжка, два тройных акселя», — сказал Угожаев в эфире Первого канала.

Второе место после короткой программы занимает Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, он набрал за прокат 87,45 балла. Тройку лидеров после первого дня соревнований замыкает чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк (87,36).

