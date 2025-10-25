Николай Угожаев рассказал, какой контент планирует делать в произвольной программе

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, какой контент планирует исполнять в произвольной программе после триумфа в короткой на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла.

«Буду удивлять чистым прокатом, техническим контентом, хорошей программой. Ничего менять по сравнению с контрольными прокатами не буду. Планирую [исполнить] четыре четверных прыжка, два тройных акселя», — сказал Угожаев в эфире Первого канала.

Второе место после короткой программы занимает Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, он набрал за прокат 87,45 балла. Тройку лидеров после первого дня соревнований замыкает чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк (87,36).