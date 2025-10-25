Скидки
Фигурное катание

Угожаев — о музыке для короткой программы: смотрел перевод, ничего криминального там нет

Угожаев — о музыке для короткой программы: смотрел перевод, ничего криминального там нет
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, рассказал, что знает перевод текста музыкального сопровождения к своей короткой программе и не видит в нём ничего криминального.

В короткой программе фигурист выступает под трек Au Sommet De Ma Tour (с французского — «На вершине моей башни». — Прим. «Чемпионата») исполнителя Lonepsi.

После короткой программы Угожаев является лидером соревнований среди мужчин, за прокат он получил от судей 95,69 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

«Перевод знаю. Это половина оригинальной музыки. Смотрел перевод песни, там ничего критического и криминального нет. Просто человек в своих размышлениях сидит на башне, у него все мысли в голове. Это похоже на меня. Я тоже много думаю. Иногда мне это мешает. Сегодня тоже получилось отогнать мысли», — сказал Угожаев в эфире Первого канала.

