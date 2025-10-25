Угожаев — о музыке для короткой программы: смотрел перевод, ничего криминального там нет

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, рассказал, что знает перевод текста музыкального сопровождения к своей короткой программе и не видит в нём ничего криминального.

В короткой программе фигурист выступает под трек Au Sommet De Ma Tour (с французского — «На вершине моей башни». — Прим. «Чемпионата») исполнителя Lonepsi.

После короткой программы Угожаев является лидером соревнований среди мужчин, за прокат он получил от судей 95,69 балла.

«Перевод знаю. Это половина оригинальной музыки. Смотрел перевод песни, там ничего критического и криминального нет. Просто человек в своих размышлениях сидит на башне, у него все мысли в голове. Это похоже на меня. Я тоже много думаю. Иногда мне это мешает. Сегодня тоже получилось отогнать мысли», — сказал Угожаев в эфире Первого канала.