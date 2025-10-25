Кондратюк отреагировал на баллы за короткую программу на этапе Гран-при в Магнитогорске
Поделиться
Российский фигурист Марк Кондратюк, занимающий третье место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, прокомментировал баллы, полученные от судей за свой прокат.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36
«Оценки посмотрел? Да. Разобрал? Часть – да, там у меня галка на четверном лутце и кьюшка на тройном тулупе. Расстроился? Чего расстраиваться, не я же ставлю баллы. Всё, что мог сделать и сказать, я сделал и сказал на льду. Остальное уже зависит не от меня», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Кондратюк является чемпионом Европы (2022), чемпионом России (2022) и бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
17:35
-
17:31
-
17:08
-
17:08
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
15:12
-
15:06
-
15:01
-
15:01
-
14:56
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:23
-
13:25
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:18
-
11:05
-
10:18
-
09:45
-
09:21
-
00:00