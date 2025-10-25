Кондратюк отреагировал на баллы за короткую программу на этапе Гран-при в Магнитогорске

Российский фигурист Марк Кондратюк, занимающий третье место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, прокомментировал баллы, полученные от судей за свой прокат.

«Оценки посмотрел? Да. Разобрал? Часть – да, там у меня галка на четверном лутце и кьюшка на тройном тулупе. Расстроился? Чего расстраиваться, не я же ставлю баллы. Всё, что мог сделать и сказать, я сделал и сказал на льду. Остальное уже зависит не от меня», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кондратюк является чемпионом Европы (2022), чемпионом России (2022) и бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях.