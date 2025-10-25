Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев: была статистика, что после Кондратюка я всегда катаюсь невыразительно

Угожаев: была статистика, что после Кондратюка я всегда катаюсь невыразительно
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, заявил, что ему понравилось выступать последним на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла и занял первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

«Мне понравилось сегодня последним катать. Надо привыкать. Если ты готов бороться за самые высокие места, всегда будешь в конце катать. Сейчас чувствую себя лучше, чем в первый взрослый сезон. У меня вообще была статистика, когда после Марка Кондратюка катал, катался всегда, так сказать, невыразительно. В этом году я её сломал», — сказал Угожаев в эфире Первого канала.

