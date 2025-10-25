Кондратюк: Магнитогорск – удивительный город в плане теплоты зрителей

Российский фигурист Марк Кондратюк, занимающий третье место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, высказался об атмосфере во время соревований.

«Как сам оценил бы прокат? Мне понравилось, я катался эмоционально. Если считать контрольные прокаты за выступления, это третий прокат этой программы, мне кажется, в плане эмоциональной составляющей это был лучший. Сказалось, что прыжки были исполнены. Наверное, так легче отдаваться публике.

Говорил и в прошлый раз, и в первый раз, когда был в Магнитогорске – это удивительный город в плане теплоты зрителей, наверное, один из лучших городов России, чтобы приехать и выступить.

Вчера приходил смотреть прокаты девочек, у нас выступала Алёна Болдырева, девочка из нашей группы, чувствовалось, будто взрослый крупный турнир. Отлично, что с раннего возраста девочки и мальчики будут привыкать к этой атмосфере», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.