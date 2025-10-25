«Я из Испании». Кондратюк — о проморолике Первого канала с использованием нейросети
Российский фигурист Марк Кондратюк отреагировал на проморолик, выпущенный Первым каналом в преддверии этапа Гран-при России в Магнитогорске. Ролик был создан с применением искусственного интеллекта и вызвал критику со стороны болельщиков в связи с тем, что многие фигуристы не были похожи на самих себя.
Кондратюк занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36
«Да-да, я из Испании. Как мне ролик? Классно, мне кажется, у меня есть какие-то испанские корни (улыбается)», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Кондратюк является чемпионом Европы (2022), чемпионом России (2022), бронзовым призёром Олимпиады в Пекине в командном соревновании.
