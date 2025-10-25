Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли этап Гран-при в Китае среди спортивных пар

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании, выиграли этап Гран-при ISU, который прошёл в Чунцине (Китай). По сумме двух программ фигуристы получили от судей 217,24 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
25 октября 2025, суббота. 15:50 МСК
Окончено

Второе место заняли итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 209,88 балла. Тройку призёров замкнули представители Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань (202,92).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Китае. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 217,24.
2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 209,88.
3. Вэньцзин Суй/Цун Хань (Китай) — 202,92.
4. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 195,41.
5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,85.
6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 183,74.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при в Китае в танцах на льду
