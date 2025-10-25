«Быть лидером приятно». Угожаев — о победе в короткой на Гран-при России в Магнитогорске

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, оценил своё лидерство в короткой программе на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла и занял первое место.
«Как выступление? Отлично, доволен. Неидеально, но в целом очень хороший прокат. Аксель можно было получше [сделать], но я доволен.
Каково в роли лидера? Приятно, конечно (улыбается). Однако глобально это ничего не меняет. Надо не хуже кататься завтра.
Сегодня было спокойнее, чем в прошлом году. Учёл опыт. Очень сильно учёл (улыбается).
Выход последним номером влияет ли как-то? Чуть-чуть влияет, но некритично. В прошлом году было сильнее волнение», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 25 октября 2025
