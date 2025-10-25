Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Быть лидером приятно». Угожаев — о победе в короткой на Гран-при России в Магнитогорске

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, оценил своё лидерство в короткой программе на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмен получил от судей 95,69 балла и занял первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

«Как выступление? Отлично, доволен. Неидеально, но в целом очень хороший прокат. Аксель можно было получше [сделать], но я доволен.

Каково в роли лидера? Приятно, конечно (улыбается). Однако глобально это ничего не меняет. Надо не хуже кататься завтра.

Сегодня было спокойнее, чем в прошлом году. Учёл опыт. Очень сильно учёл (улыбается).

Выход последним номером влияет ли как-то? Чуть-чуть влияет, но некритично. В прошлом году было сильнее волнение», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

