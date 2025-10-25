«Любой может выстрелить». Григорий Фёдоров — о конкуренции в мужском одиночном в России

Фигурист Григорий Фёдоров высказался о короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Он занял второе место.

«Похвалил бы за достойный прокат. Насчёт места – примерно так и ожидалось. Турнирная таблица очень плотная, всё будет решаться уже завтра.

Мужское одиночное – для меня это всегда самая интересная дисциплина. В целом в России очень конкурентное мужское одиночное катание. Любой может выйти, выстрелить, показать достойные прокаты.

В короткой программе у меня музыка Вивальди. Сначала «Зима», потом «Лето». Сначала я снежный вихрь, который проносится, дальше идёт часть лета на дорожку – всё тает, я, как летний ручеёк, катаю дорожечку.

Что сказали тренеры перед прокатом? «Всё ото льда».

Планируется ли усложнение в короткой программе? По сезону планируем усложняться, пока в течение подготовки не был готов катать с двумя [четверными прыжками]», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.