Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Любой может выстрелить». Григорий Фёдоров — о конкуренции в мужском одиночном в России

«Любой может выстрелить». Григорий Фёдоров — о конкуренции в мужском одиночном в России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Григорий Фёдоров высказался о короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Он занял второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

«Похвалил бы за достойный прокат. Насчёт места – примерно так и ожидалось. Турнирная таблица очень плотная, всё будет решаться уже завтра.

Мужское одиночное – для меня это всегда самая интересная дисциплина. В целом в России очень конкурентное мужское одиночное катание. Любой может выйти, выстрелить, показать достойные прокаты.

В короткой программе у меня музыка Вивальди. Сначала «Зима», потом «Лето». Сначала я снежный вихрь, который проносится, дальше идёт часть лета на дорожку – всё тает, я, как летний ручеёк, катаю дорожечку.

Что сказали тренеры перед прокатом? «Всё ото льда».

Планируется ли усложнение в короткой программе? По сезону планируем усложняться, пока в течение подготовки не был готов катать с двумя [четверными прыжками]», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кагановская/Некрасов начнут борьбу за звание лидеров сезона. Никто их не остановит? LIVE
Live
Кагановская/Некрасов начнут борьбу за звание лидеров сезона. Никто их не остановит? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android