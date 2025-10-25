«Горда тем, что морально выстояла». Эмбер Гленн — о прокате на победном Гран-при в Китае

Американская фигуристка Эмбер Гленн, выигравшая этап Гран-пр ISU в Китае, прокомментировала своё выступление. В прокате фигуристка успешно исполнила прыжок повышенной сложности — тройной аксель.

«Сегодня всё было не так плохо, но для меня немного тяжеловато. У меня что-то на тренировке случилось с шеей, она ушиблена и странно ощущается. Я не могу повернуть голову через плечо. Тренеру на разминке я сказала, что если вот-вот окажусь с кем-то рядом, он должен закричать — было страшновато. Не волнуйтесь, это не травма, думаю, всё будет хорошо.

Немного ощущала боль, когда заканчивала выступление, выполнять заклон было трудно. На нём я потеряла уровень, так как не могла должным образом двигать головой. Это также отразилось и на моих компонентах. Не смогла выступить так, как обычно. Но я действительно горда тем, что морально выстояла сегодня.

Тройной аксель на тренировках был очень уверенным, и я рада своему прогрессу и тому, где нахожусь сейчас.

От платья мы получаем удовольствие. Так как программа осталась прежней, захотели «поиграть» с костюмом. Это правда забавно — в тишине я даже могу слышать звон страз! Я думала: «Боже, спасибо, что музыка играет громко", потому что я слышала, как камешки движутся. На каждое соревнование буду выбирать, какое из двух платьев надеть.

Девиз «Верь и дыши» — это потому, что иногда я забываю дышать. И иногда, когда в чём-то сомневаюсь — сами понимаете, идя на соревнование, никогда не знаешь, что случится — эти сомнения подкрадываются.

Когда я заходила на тройной аксель, голова была полна кучей разных мыслей, но я себе сказала: «Нет. Ты веришь в себя. У тебя всё получится». И это действительно мой девиз!» — приводит слова Гленн Golden Skate.