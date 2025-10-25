Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Осокина и Грицаенко выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Осокина и Грицаенко выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 71,48 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Окончено

Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 70,71 балла. Тройку лидеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (64,61).

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап. Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 71,48 балла
  2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 70,71.
  3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 64,61.
  4. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 64,53.
  5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 64,26.
Материалы по теме
Кагановская/Некрасов начнут борьбу за звание лидеров сезона. Никто их не остановит? LIVE
Live
Кагановская/Некрасов начнут борьбу за звание лидеров сезона. Никто их не остановит? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android