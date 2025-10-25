Осокина и Грицаенко выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске
Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 71,48 балла.
Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 70,71 балла. Тройку лидеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (64,61).
Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап. Спортивные пары. Короткая программа:
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 71,48 балла
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 70,71.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 64,61.
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 64,53.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 64,26.
Материалы по теме
Комментарии