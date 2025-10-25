Осокина и Грицаенко выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 71,48 балла.

Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 70,71 балла. Тройку лидеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (64,61).

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап. Спортивные пары. Короткая программа: