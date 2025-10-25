Скидки
Евгения Тарасова опубликовала фото из роддома с мужем и новорождённой дочкой

Евгения Тарасова опубликовала фото из роддома с мужем и новорождённой дочкой
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова на личной странице в социальных сетях опубликовала новые милые фотографии. На них она и её муж, олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Фёдор Климов, выписываются из роддома. 21 октября пара стала родителями, у них родилась дочь. Это первый ребёнок для супругов.

Фото: Личный архив Тарасовой

Фото: Личный архив Тарасовой

В спортивной карьере Тарасова выступала вместе с Владимиром Морозовым. Ранее пара также состояла в романтических отношениях, но рассталась и продолжила лишь спортивный совместный путь. Тарасова и Морозов завершили карьеру в 2023 году. Главная их награда — серебро Олимпийских игр в личном зачёте.

