Евгения Тарасова опубликовала фото из роддома с мужем и новорождённой дочкой

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова на личной странице в социальных сетях опубликовала новые милые фотографии. На них она и её муж, олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Фёдор Климов, выписываются из роддома. 21 октября пара стала родителями, у них родилась дочь. Это первый ребёнок для супругов.

Фото: Личный архив Тарасовой

Фото: Личный архив Тарасовой

В спортивной карьере Тарасова выступала вместе с Владимиром Морозовым. Ранее пара также состояла в романтических отношениях, но рассталась и продолжила лишь спортивный совместный путь. Тарасова и Морозов завершили карьеру в 2023 году. Главная их награда — серебро Олимпийских игр в личном зачёте.