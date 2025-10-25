Косторная и Куница впервые показали лицо своего сына, опубликовав кадры с фотосессии

Чемпионка Европы Алёна Косторная и её муж Георгий Куница, с которым они вместе выступают в паре, впервые показали лицо своего новорождённого сына. Спортсмены стали родителями 29 сентября. У них родился мальчик, которого назвали Дмитрием.

Косторная и Куница поженились летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.

В скором времени Косторная и Куница планируют вернуться на старты в качестве спортивной пары.