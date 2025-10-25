Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец на первом этапе ГПР, Кагановская/Некрасов — 2-е
Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин одержали победу в ритм-танце на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 75,61 балла.
Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 74,30 балла. Тройку лидеров замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,00).
Фигурное катание. Гран-при России, первый этап. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 75,61 балла.
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 74,30.
- Елизавета Шичина и Павел Дрозд — 74,00.
- Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 65,77.
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 63,59.
