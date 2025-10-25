Скидки
Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец на первом этапе ГПР, Кагановская/Некрасов — 2-е

Комментарии

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин одержали победу в ритм-танце на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 75,61 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Ритм-танец
25 октября 2025, суббота. 17:50 МСК
Окончено

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 74,30 балла. Тройку лидеров замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,00).

Фигурное катание. Гран-при России, первый этап. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 75,61 балла.
  2. Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 74,30.
  3. Елизавета Шичина и Павел Дрозд — 74,00.
  4. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 65,77.
  5. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 63,59.
