Кагановская объяснила, почему они с Некрасовым сорвали поддержку в ритм-танце на Гран-при

Фигуристка Василиса Кагановская высказалась о выступлении в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске с Максимом Некрасовым.

«Случилось недоразумение. Немножечко повело нас не туда, но ничего, все бывает. Мы про это забываем. Но теперь будем знать, что такое может произойти. Готовимся к завтрашнему дню, настраиваемся. Завтра будет новый день. Вот и всё. Сегодня всё нормально, немножко не так, как мы изначально планировали.

Что случилось на поддержке? Если б мы сами до конца понимали, мы рассказали (улыбается). Нужно пересматривать видео. Немножко попал конек в след. Конёк остался на месте, а тело пошло дальше, случилась потеря равновесия», – передает слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.