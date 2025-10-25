Скидки
Фигурное катание

Кагановская объяснила, почему они с Некрасовым сорвали поддержку в ритм-танце на Гран-при

Фигуристка Василиса Кагановская высказалась о выступлении в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске с Максимом Некрасовым.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Ритм-танец
25 октября 2025, суббота. 17:50 МСК
Окончено

«Случилось недоразумение. Немножечко повело нас не туда, но ничего, все бывает. Мы про это забываем. Но теперь будем знать, что такое может произойти. Готовимся к завтрашнему дню, настраиваемся. Завтра будет новый день. Вот и всё. Сегодня всё нормально, немножко не так, как мы изначально планировали.

Что случилось на поддержке? Если б мы сами до конца понимали, мы рассказали (улыбается). Нужно пересматривать видео. Немножко попал конек в след. Конёк остался на месте, а тело пошло дальше, случилась потеря равновесия», – передает слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

