Аделия Петросян заявила два четверных тулупа в произвольной программе в Магнитогорске

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заявила два четверных прыжка в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске.

Заявленные элементы ультра-си у женщин:

Мария Захарова — четверной тулуп;

— четверной тулуп; Дина Хуснутдинова — каскад тройной аксель — двойной тулуп, сольный тройной аксель;

— каскад тройной аксель — двойной тулуп, сольный тройной аксель; Аделия Петросян — четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп.

Ранее Петросян выиграла короткую программу, став лидером этапа после первого дня соревнований.

Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.