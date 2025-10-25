Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян заявила два четверных тулупа в произвольной программе в Магнитогорске

Аделия Петросян заявила два четверных тулупа в произвольной программе в Магнитогорске
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заявила два четверных прыжка в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Заявленные элементы ультра-си у женщин:

  • Мария Захарова — четверной тулуп;
  • Дина Хуснутдинова — каскад тройной аксель — двойной тулуп, сольный тройной аксель;
  • Аделия Петросян — четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп.

Ранее Петросян выиграла короткую программу, став лидером этапа после первого дня соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Петросян прибавила и обещала четверные в произвольной. Обзор первого дня Гран-при России
Петросян прибавила и обещала четверные в произвольной. Обзор первого дня Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android