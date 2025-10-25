Аделия Петросян заявила два четверных тулупа в произвольной программе в Магнитогорске
Поделиться
Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заявила два четверных прыжка в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось
Заявленные элементы ультра-си у женщин:
- Мария Захарова — четверной тулуп;
- Дина Хуснутдинова — каскад тройной аксель — двойной тулуп, сольный тройной аксель;
- Аделия Петросян — четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп.
Ранее Петросян выиграла короткую программу, став лидером этапа после первого дня соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60
Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
21:33
-
21:08
-
19:24
-
19:21
-
19:17
-
18:20
-
17:35
-
17:31
-
17:08
-
17:08
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
15:12
-
15:06
-
15:01
-
15:01
-
14:56
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:23
-
13:25
-
13:14
-
12:58
-
12:54