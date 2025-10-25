Скидки
Угожаев, Кондратюк, Фёдоров и Рухин заявили по четыре четверных в ПП в Магнитогорске

Комментарии

Стала известна техническая заявка мужчин на произвольные программы первого этапа Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске. Сразу четыре спортсмена планируют прыгать по четыре четверных прыжка.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Не началось
  • Егор Рухин — 4Lz+3T, 4F, 4Lo, 4T;
  • Марк Кондратюк — 4Lz, 4T, 4S, 4S+3T;
  • Григорий Фёдоров — 4F, 4Lz, 4T, 4Lz+3T;
  • Николай Угожаев — 4F, 4T, 4F+2A, 4Lz.

После короткой программы Угожаев является лидером соревнований среди мужчин, за прокат он получил от судей 95,69 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
95.69
2
Григорий Фёдоров
Москва
87.45
3
Марк Кондратюк
Москва
87.36

Ранее появилась информация, что двукратная чемпионка России Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, также заявила два четверных прыжка в произвольной программе. Она планирует прыгать четверные тулупы, один из которых в каскаде.

Аделия Петросян заявила два четверных тулупа в произвольной программе в Магнитогорске
