Угожаев, Кондратюк, Фёдоров и Рухин заявили по четыре четверных в ПП в Магнитогорске

Стала известна техническая заявка мужчин на произвольные программы первого этапа Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске. Сразу четыре спортсмена планируют прыгать по четыре четверных прыжка.

Егор Рухин — 4Lz+3T, 4F, 4Lo, 4T;

Марк Кондратюк — 4Lz, 4T, 4S, 4S+3T;

Григорий Фёдоров — 4F, 4Lz, 4T, 4Lz+3T;

Николай Угожаев — 4F, 4T, 4F+2A, 4Lz.

После короткой программы Угожаев является лидером соревнований среди мужчин, за прокат он получил от судей 95,69 балла.

Ранее появилась информация, что двукратная чемпионка России Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, также заявила два четверных прыжка в произвольной программе. Она планирует прыгать четверные тулупы, один из которых в каскаде.