Официальный аккаунт ОИ-2026 выложил фото дисквалифицированной Камилы Валиевой

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева появилась в официальном аккаунте Олимпийских игр — 2026. Пресс-служба соревнований выложила фото дисквалифицированной спортсменки.

Фото: пресс-служба ОИ-2026

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.