Этап Гран-при в Магнитогорске: порядок выхода спортсменов на лёд в произвольной программе

Сегодня, 26 октября, пройдёт второй день первого этапа Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых в Магнитогорске. Спортсмены представят произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Серия Гран-при России, 1-й этап, Магнитогорск. Порядок выхода на лёд

Женщины. Произвольная программа

Софья Лукина

Ксения Фадеева

Арина Мариничева

Мария Волченко

Арина Кудлай

Ксения Синицына

Мария Захарова

Елизавета Куликова

Дина Хуснутдинова

Ксения Гущина

Анна Фролова

Аделия Петросян

Мужчины. Произвольная программа

Юрий Сидоров

Илья Молянов

Егор Коваленко

Егор Рухин

Игорь Ефимчук

Семен Соловьев

Артур Даниелян

Роман Савосин

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Григорий Федоров

Николай Угожаев

Спортивные пары. Произвольная программа

Ева Хмелькова – Владислав Антонышев

Майя Шегай – Андрей Шадерков

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Танцы. Произвольный танец

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Алиса Абдуллина – Егор Петров

Ольга Федорова – Павел Драко

Анна Коломенская – Артем Фролов

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Елизавета Шичина – Павел Дрозд

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.