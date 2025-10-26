Где смотреть прямую трансляцию произвольных программ Гран-при России в Магнитогорске

В воскресенье, 26 октября, пройдёт второй день этапа Гран-при России в Магнитогорске в категории «Мастера спорта». Фигуристы представят произвольные программы. Соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовой онлайн-трансляции. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание первого этапа Гран-при России 26 октября:

Женщины, произвольная программа — 12:00

Мужчины, произвольная программа — 14:05

Спортивные пары, произвольная программа — 16:10

Танцы на льду, произвольный танец — 17:40