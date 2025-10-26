Костылева вернула прошлогоднюю КП после критики постановки под Леди Гагу

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева вернула прошлогоднюю короткую программу. Сейчас спортсменка принимает участие в турнире «Соревнования МО по фигурному катанию», который проходит в Наро-Фоминске. Костылева вышла с прошлогодней постановкой Voilà.

За каскад тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель, одинарный риттбергер Елена получила 65,69 баллов.

Ранее в этом сезоне Костылева выступала под под песни Леди Гаги – Poker Face и Bad Romance. Среди зрителей особенно вызвал критику костюм Елены.

С мамой Елены Костылевой в это межсезонье было связано несколько скандалов в академии «Ангелы Плющенко». К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.