Мария Захарова стала первой россиянкой, в 18 лет сделавшей четверной прыжок на стартах

Мария Захарова стала первой российской фигуристкой, которая сделала четверной прыжок после 18 лет. Сегодня, 26 октября, проходит второй день этапа Гран-при России в Магнитогорске в категории «Мастера спорта». Фигуристки представляют произвольные программы. Спортсменке исполнилось 18 лет совсем недавно, 21 сентября.

Ранее на официальных соревнованиях ни одной российской фигуристке после 18 лет не удавалось чисто исполнить четверной прыжок. Аделия Петросян, которая также участвует в этапе в Магнитогорске, на стартах исполняла четверные ещё будучи 17-летней.

При этом в заявке на произвольную программу российского этапа у девушки тоже стоят два четверных прыжка. Аделия будет выступать последней во второй разминке.