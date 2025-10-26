Скидки
Мария Захарова стала первой россиянкой, в 18 лет сделавшей четверной прыжок на стартах

Мария Захарова стала первой россиянкой, в 18 лет сделавшей четверной прыжок на стартах
Комментарии

Мария Захарова стала первой российской фигуристкой, которая сделала четверной прыжок после 18 лет. Сегодня, 26 октября, проходит второй день этапа Гран-при России в Магнитогорске в категории «Мастера спорта». Фигуристки представляют произвольные программы. Спортсменке исполнилось 18 лет совсем недавно, 21 сентября.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

Ранее на официальных соревнованиях ни одной российской фигуристке после 18 лет не удавалось чисто исполнить четверной прыжок. Аделия Петросян, которая также участвует в этапе в Магнитогорске, на стартах исполняла четверные ещё будучи 17-летней.

При этом в заявке на произвольную программу российского этапа у девушки тоже стоят два четверных прыжка. Аделия будет выступать последней во второй разминке.

