Фигурное катание

«Мне официально можно завидовать». Медведева похвасталась свитером СССР, как у Лаврова

«Мне официально можно завидовать». Медведева похвасталась свитером СССР, как у Лаврова
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева похвасталась со своей аудиторией тем, что теперь у неё есть свитер СССР. Эта вещь стала известна после того, как министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров появился в нём на встрече президентов США и России, которая произошла в августе на Аляске.

«Друзья, я считаю, что мне официально можно завидовать. Да, это свитер как у Лаврова. Да, он даже моего размера. Спасибо тем, кто его подарил. Потому что сама я бы никогда не поймала его в продаже», — написала Медведева на личной странице в социальных сетях.

Медведева не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

