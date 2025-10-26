Этери Тутберидзе приехала на ПП этапа в Магнитогорске, где Петросян заявила два четверных

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приехала на этап Гран-при России в Магнитогорске. Сегодня, 26 октября, проходит второй день соревнований в категории «Мастера спорта». Фигуристки представляют произвольные программы.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Отметим, что тренера не было на первом дне старта. При этом именно в произвольной программе её звёздная ученица двукратная чемпионка России Аделия Петросян заявила два четверных прыжка — каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп.

Аделия Петросян ни разу не исполняла четверные прыжки в нынешнем сезоне. Последний элемент ультра-си был приземлён ей, ещё будучи 17-летней. Девушка будет выступать последней во второй разминке.