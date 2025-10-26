Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин: год назад я бы сказал, что Аделия Петросян — без вариантов мировой лидер

Ягудин: год назад я бы сказал, что Аделия Петросян — без вариантов мировой лидер
Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе этапа Гран-при России в Магнитогорске, отметив, что к фигуристке сейчас предъявляют больше требований после завоевания квоты на участие в Олимпиаде-2026. Петросян лидирует после исполнения короткой программы на этапе в Магнитогорске, набрав 75,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

— Мы Аделию сейчас и выделяем, потому что она представит нас на Олимпиаде. В то же время к ней и больший спрос, более пристальное внимание, потому что на международной арене прощать не будут. И если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян — без вариантов мировой лидер, то теперь мы видим, что там есть ряд очень хороших фигуристок — и Эмбер Гленн, и Луна Хендрикс, и несколько японских девушек.

— Нужны четверные и тройной аксель?
— Решать, конечно, тренерскому коллективу. Понятно, что тройной аксель — это хороший козырь, но одновременно и риск в короткой программе… Мы видели этот риск у Саши Трусовой на Олимпиаде, и к чему он привел… Но в произвольной, на мой взгляд, конечно, без четверных шансов будет мало. Тем более она их умеет: я видел на утренней тренировке, – приводит слова Ягудина Sport 24.

