Этери Тутберидзе опаздывала на прокат ПП Петросян из-за проблем с самолётом — источник

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе едва не опоздала на прокат произвольной программы своей ученицы двукратной чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Сегодня, 26 октября, проходит второй день соревнований в категории «Мастера спорта».

По сообщению ТАСС, ночной рейс, которым специалист должна была прилететь в Магнитогорск, из-за сильного тумана совершил посадку в Челябинске.

В произвольной программе Петросян заявила два четверных прыжка — каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп. Аделия ни разу не исполняла четверные прыжки в нынешнем сезоне. Последний элемент ультра-си был приземлён ей, ещё будучи 17-летней.