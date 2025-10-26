Этери Тутберидзе опаздывала на прокат ПП Петросян из-за проблем с самолётом — источник
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе едва не опоздала на прокат произвольной программы своей ученицы двукратной чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Сегодня, 26 октября, проходит второй день соревнований в категории «Мастера спорта».
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76
По сообщению ТАСС, ночной рейс, которым специалист должна была прилететь в Магнитогорск, из-за сильного тумана совершил посадку в Челябинске.
В произвольной программе Петросян заявила два четверных прыжка — каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп. Аделия ни разу не исполняла четверные прыжки в нынешнем сезоне. Последний элемент ультра-си был приземлён ей, ещё будучи 17-летней.
