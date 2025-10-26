Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе опаздывала на прокат ПП Петросян из-за проблем с самолётом — источник

Этери Тутберидзе опаздывала на прокат ПП Петросян из-за проблем с самолётом — источник
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе едва не опоздала на прокат произвольной программы своей ученицы двукратной чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Сегодня, 26 октября, проходит второй день соревнований в категории «Мастера спорта».

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

По сообщению ТАСС, ночной рейс, которым специалист должна была прилететь в Магнитогорск, из-за сильного тумана совершил посадку в Челябинске.

В произвольной программе Петросян заявила два четверных прыжка — каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп. Аделия ни разу не исполняла четверные прыжки в нынешнем сезоне. Последний элемент ультра-си был приземлён ей, ещё будучи 17-летней.

Материалы по теме
Петросян упала с четверного тулупа, возмутила Тутберидзе, но выиграла. LIVE
Live
Петросян упала с четверного тулупа, возмутила Тутберидзе, но выиграла. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android