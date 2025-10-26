Аделия Петросян упала с единственного четверного прыжка на Гран-при в Магнитогорске
Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не смогла успешно исполнить элементы ультра-си в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске. Она упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76
Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.
