Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Магнитогорске

Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Магнитогорске
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян стала победительницей первого этапа серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 223,00 балла. В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

Второе место по итогам двух программ заняла Анна Фролова, набравшая 206,58 балла. Тройку лидеров замкнула Дина Хуснутдинова с результатом 204,76.

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Магнитогорск. Женщины. Итоговый результат:

1. Аделия Петросян – 223,00.
2. Анна Фролова – 206,58.
3. Дина Хуснутдинова – 204,76.
4. Мария Захарова – 203,01.
5. Елизавета Куликова – 202,33.
6. Ксения Гущина – 200,24.
7. Ксения Синицына – 198,91.

Материалы по теме
Петросян упала с четверного тулупа, возмутила Тутберидзе, но выиграла. LIVE
Live
Петросян упала с четверного тулупа, возмутила Тутберидзе, но выиграла. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android