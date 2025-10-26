«Ну что это такое?» Тутберидзе обратилась к Петросян после проката ПП в Магнитогорске

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обратилась к Аделии Петросян после проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Ну что это такое? Что за сомнения? Аделя, все элементы такие были, все», — сказала Этери Тутберидзе в эфире Первого канала.

Двукратная чемпионка России Петросян стала победительницей первого этапа серии Гран-при России — 2025/2026. За выступление она получила 223,00 балла. В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.