Главная Фигурное катание Новости

«Ну что это такое?» Тутберидзе обратилась к Петросян после проката ПП в Магнитогорске

Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обратилась к Аделии Петросян после проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

«Ну что это такое? Что за сомнения? Аделя, все элементы такие были, все», — сказала Этери Тутберидзе в эфире Первого канала.

Двукратная чемпионка России Петросян стала победительницей первого этапа серии Гран-при России — 2025/2026. За выступление она получила 223,00 балла. В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.

Комментарии
