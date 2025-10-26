Скидки
Фигурное катание

Петросян: прокат был, мягко говоря, плохим, я себя накрутила перед выходом на лёд

Петросян: прокат был, мягко говоря, плохим, я себя накрутила перед выходом на лёд
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян осталась недовольна своим прокатом произвольной программы на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

В ПП Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем. Однако перечисленные ошибки не помешали Петросян стать победительницей этапа (223 балла в сумме).

«Прокат был мягко говоря плохим, потому что ни одного прыжка не было выполнено легко. Все прыжки были в борьбе. Кататься сегодня было тяжело. Я совсем себя накрутила перед выходом на лёд. Буду стараться дальше меньше себя накручивать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Новости. Фигурное катание
