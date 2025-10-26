Петросян: хотелось хорошо прыгнуть четверной тулуп, но удалось лишь плохо его исполнить
Двукратная чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян оценила свою победу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 223,00 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76
«Зрители очень помогали. Только благодаря им я не упала. Очень хотелось хорошо прыгнуть четверной тулуп. Мы очень рассчитывали на два. Но я потом поняла, что буду откатывать с одним и хотела максимально его исполнить. Но удалось лишь плохо его исполнить», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.
