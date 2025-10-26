Скидки
Петросян: пытаюсь выходить на каждый старт, не оглядываясь на прошедшие выступления

Петросян: пытаюсь выходить на каждый старт, не оглядываясь на прошедшие выступления
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что старается выходить на каждый новый старт, забывая о предыдущих. Фигуристка выиграла этап Гран-при России в Магнитогорске, набрав в сумме двух программ 223 балла.

«Я пытаюсь выходить на каждый старт по-новому, не оглядываться на прошедшие выступления. Меня всегда греют отдельные победы, красивые для меня», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

В сентябре Аделия Петросян стала победительницей квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине (Китай), завоевав квоту на участие в играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

