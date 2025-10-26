Скидки
Фигурное катание

Петросян рассказала о главных соперницах на международной арене, за которыми следит

Петросян рассказала о главных соперницах на международной арене, за которыми следит
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, следит ли за прогрессом фигуристок, выступающих на Гран-при ISU.

«Я слежу за соперницами, смотрю, как они накатывают свои программы, улучшаются, усложняются. Мне не хочется отставать и тоже хочется улучшаться. Буду над этим работать.

Я уже как четыре сезона точно смотрю Каори Сакамото, за ней особенно слежу. Мне очень нравится её масштабное катание, как она захватывает всю площадку. Недавно выступала Ами (Накаи), которая с тройными акселями. Понравилась лёгкость её прыжков. В Китае выступали Эмбер Гленн и Алиса Лью. Тоже понравились, слежу за всеми по возможности», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

