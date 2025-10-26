Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян ответила, какое соревнование станет следующим в её календаре

Петросян ответила, какое соревнование станет следующим в её календаре
Комментарии

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, какое соревнование станет следующим в её календаре выступлений. Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Магнитогорске, набрав в сумме двух программ 223 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

«По плану следующий этап в Москве. Надеюсь, все будет хорошо и я смогу там выступить. Всех наших болельщиков жду там», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Этап Гран-при России в Москве пройдёт с 11 по 16 ноября.

В сентябре 2025 года Аделия Петросян стала победительницей квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине (Китай), завоевав квоту на участие в играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Материалы по теме
Кондратюку необходимо брать реванш. Отдаст ли Угожаев золото или установит рекорд? LIVE
Live
Кондратюку необходимо брать реванш. Отдаст ли Угожаев золото или установит рекорд? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android