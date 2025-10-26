Петросян ответила, какое соревнование станет следующим в её календаре

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, какое соревнование станет следующим в её календаре выступлений. Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Магнитогорске, набрав в сумме двух программ 223 балла.

«По плану следующий этап в Москве. Надеюсь, все будет хорошо и я смогу там выступить. Всех наших болельщиков жду там», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Этап Гран-при России в Москве пройдёт с 11 по 16 ноября.

В сентябре 2025 года Аделия Петросян стала победительницей квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине (Китай), завоевав квоту на участие в играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.