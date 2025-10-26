Аделия Петросян сообщила, что на старты всегда носит с собой аптечку скорой помощи

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что и почему возит с собой на каждый старт.

«В сумочке, которую я ношу с собой, все мои лекарства. Чтобы ничего не произошло, не дай бог. Аккуратность никогда не помешает. Это такая аптечка не скорой помощи, а даже мегаскорой помощи», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Сегодня, 26 октября, Петросян выиграла первый этап Гран-при России – 2025/2026. В сумме она получила 223,00 балла. В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.