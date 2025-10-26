Скидки
Аделия Петросян сообщила, что на старты всегда носит с собой аптечку скорой помощи
Комментарии

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что и почему возит с собой на каждый старт.

«В сумочке, которую я ношу с собой, все мои лекарства. Чтобы ничего не произошло, не дай бог. Аккуратность никогда не помешает. Это такая аптечка не скорой помощи, а даже мегаскорой помощи», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Сегодня, 26 октября, Петросян выиграла первый этап Гран-при России – 2025/2026. В сумме она получила 223,00 балла. В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76
