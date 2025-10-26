Петросян: когда приходит Тутберидзе, хочется сразу выжать из себя все соки

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, какие чувства испытала от того, что на её разминку перед произвольной программой на 1-м этапе Гран-при России пришла Этери Тутберидзе. Тренер Петросян пропустила первый день соревнований в Магнитогорске.

«Было очень смешно, потому что я никого не видела, на шестиминутной разминке пыталась максимально быстро сделать четверной тулуп, была сосредоточена. И вдруг слышу хлопок, поднимаю голову и там Этери Георгиевна стоит. И как она пришла на арену, я сразу сделала четверной тулуп, самый успешный на этой разминке.

На самом деле, мне комфортно выступать и с Глейхенгаузом, и с Дудаковым. И по отдельности с каждым из них. Когда приходит Тутберидзе, особенная атмосфера становится. Хочется сразу выжить из себя последние соки, максимально показать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.