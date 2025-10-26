«Очень близко». Аделия Петросян рассказала о восстановлении тройного акселя

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала о восстановлении тройного акселя после выступления на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Многие девочки на международной арене делают тройной аксель. Конечно, у меня есть план его восстановить. Я до этого этапа начинала в него входить. Надеюсь, скоро получится её восстановить. После травмы он пока не получался, но очень близко был. Как сейчас, не знаю (смеётся)», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Аделия Петросян стала победительницей первого этапа серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 223,00 балла